Dopo un anno (e un processo affrontato) Gudmundsson torna tra i convocati dell'Islanda

Dopo un anno torna tra i convocati dell'Islanda Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina che era assente dalla lista della propria nazionale dallo scorso marzo. Tra il processo a suo carico e i vari infortuni, il giocatore ex Genoa non era mai stato chiamato dal CT Gunnlaugsson da quando era approdato in viola.

L'Islanda affronterà il Kosovo in due spareggi di UEFA Nations League, prima a Pristina giovedì 20 marzo e poi a Murcia domenica 23 marzo. Sono due gare valevoli per gli spareggi per un posto nella Lega B della Nations League.