Il noto cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato in un'intervista a La Nazione, intervenendo anche sulla situazione della squadra viola.

Le parole di Masini

“Il finale di stagione è un’incognita: situazione difficile da decifrare e valutare. Una squadra che vince a Como 2-1 e perde 3-0 in casa e sta per essere eliminata dallo Jagiellonia, complicandosi la vita… Della Fiorentina siamo innamorati ma il dolore più grande vedere lo stadio in quelle condizioni. La Fiorentina si può salvare, Fabio Paratici può iniziare un nuovo percorso e costruire un grande progetto, ma il Franchi così...”.

E sul tema stadio

"Quando avevamo un imprenditore che ne voleva costruire uno all’avanguardia. Non si vive solo di belle arti e monumenti storici. Campi? Sarebbe stato meglio a Novoli ma anche Diego Della Valle voleva uno stadio. Campo di Marte non è la zona migliore per fare da catalizzatore di un flusso sportivo. I soldi sul Franchi chi li mette? Su di me non fate affidamento perché ho appena comprato l’organo nuovo. Non capisco perché in questo Paese non ci si vuole svegliare. Anche per creare tutto ciò che può diventare un indotto economico: dare lavoro a migliaia di persone, far diventare europea questa città. Non dico come Londra... ma avere almeno un brand Firenze”.