Corriere dello Sport-Stadio: Subito Fabbian, nasce la Fiorentina del 4-3-3
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolone: “Subito Fabbian”. E ancora: “Nasce la Fiorentina del 4-3-3”.
Pagina 24
Apertura con il volto nuovo: “Fabbian oro viola”. Sottotitolo: “Perfetto per Vanoli: con lui possibile la soluzione 4-3-3". In taglio basso: “Oggi il funerale Lunedì la messa”.
Pagina 25
Sul mercato: “C’è Niakaté per la difesa di Vanoli”. Sottotitolo: “ Per arrivare al mancino del Braga serve l’intesa sulla formula Dzeko ai saluti: c’è lo Schalke”. Poi leggiamo le parole di Gosens: “Inter-Viola? Chiesi a Pioli un permesso”. Infine le dichiarazioni di Harrison: “Ora onoriamo Rocco in campo”.
