Inizia un calendario fitto che indirizzerà definitivamente la stagione della Fiorentina: si inizia con un esame... da Champions

Messa alle spalle l'ultima pausa per le nazionali dell'anno, la Fiorentina si prepara a vivere un momento molto intenso della stagione con un calendario molto fitto di gare. Si parte da San Siro con l'esame Milan. Una partita che di per sé non rappresenta un crocevia, quanto un'occasione. I rossoneri sono acciaccati al massimo, con tante assenze in attacco ma non solo, mentre la Fiorentina sembra aver recuperato tutte le pedine.

Non si rincorre nessun obiettivo preciso, ma si vuol fare il meglio possibile dopo una stagione molto bella dal finale amaro. Il Milan sarà un esame che metterà la squadra di Italiano alla prova e magari dare la spinta giusta per reinserirsi nei piani alti di classifica.

Ci sarà poi da capire quale Fiorentina scenderà in campo, non tanto come uomini quanto come atteggiamento. Italiano nell'ultimo periodo ha imparato a far giocare la sua squadra in maniera più sporca a costo di portare a casa punti.

Si parte da San Siro per un tour de force che arriverà fino a fine anno. Per poi vedere la Fiorentina volare in Arabia per la Supercoppa. Ma questa è un'altra storia. 34 giorni, da domani al 29 dicembre che scriveranno la stagione della Fiorentina. Si parte con il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.