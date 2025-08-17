Non solo Beltran, altri due potrebbero lasciare la Fiorentina. Per Pioli non sono imprescindibili

Alla lista dei partenti certi (o quasi) in casa Fiorentina potrebbero aggiungersi due nomi inaspettati. Lo scrive il Corriere Fiorentino, questa mattina, asserendo che si tratta però di due calciatori non al centro del progetto tecnico.

Chi può lasciare…

Si tratta di Amir Richardson e Pablo Mari, che riscuotono diversi apprezzamenti dall’estero. Se mai il club gigliato dovesse cedere davanti alle offerte, si renderebbe necessario tornare sul mercato alla caccia di due profili che possano rimpiazzare i partenti, in difesa e a centrocampo.

… e chi dovrebbe lasciare

In casa Fiorentina tiene sempre banco il caso Beltran. L’argentino è poco convinto dalla destinazione russa (su di lui ci sono CSKA, Spartak e Zenit), la Fiorentina lavora per trovargli in fretta una situazione e buttarsi su un altro attaccante.