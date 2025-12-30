Ecco la prima cessione per la Fiorentina: "Infantino è carico e vuole rimettersi in carreggiata. Siamo felici di accoglierlo"

La Fiorentina è pronta a salutare, seppur temporaneamente, Gino Infantino. Il centrocampista argentino classe 2003 è ormai prossimo al trasferimento in prestito all’Argentinos Juniors, club nel quale tornerà per ritrovare spazio, fiducia e minuti nelle gambe.

Le parole di Diez

La conferma arriva direttamente dal Sudamerica, attraverso le parole dell’allenatore dell’Argentinos Juniors, Nicolas Diez, intervenuto a DSports Radio. Il tecnico ha spiegato: "Ho già parlato con il ragazzo, mi ha detto che è carico e che ha voglia di venire qui. È un giocatore tecnico che può aggiungere qualità. Vuole trovare continuità per rimettersi in carreggiata, siamo felici che venga. Speriamo che vada tutto bene".