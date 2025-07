Nuova avventura per De La Fuente: il tecnico ex Fiorentina Femminile resta in Italia - FOTO

La Fiorentina Femminile, dopo l'amarezza della scorsa stagione con l'obiettivo Champions solamente sfiorato, riparte da nuove facce. Pablo Piñones-Arce è il nuovo tecnico delle ragazze viola. Sebastian De La Fuente, invece, riparte dal Genoa Women: è ufficiale il suo passaggio al club rossoblù.

Queste le prime parole di De La Fuente in rossoblù: “Sono molto contento di affrontare questa nuova sfida in una società storica come il Genoa. Ho la possibilità di entrare in un momento importante, in cui rappresenteremo il Genoa Women in Serie A per la prima volta nella sua storia. Ringrazio la Società e la Direttrice Carissimi per l’opportunità e per aver creduto in me”.