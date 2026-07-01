Ferrari: "Felici di ritrovare Joma. Insieme siamo sicuri di poter interpretare al meglio la nostra identità"

Nel comunicato in cui la Fiorentina annuncia il ritorno della partnership con Joma come sponsor tecnico, si leggono anche le parole del direttore generale viola Alessandro Ferrari.

Le parole di Ferrari

"E’ con piacere che diamo nuovamente il benvenuto a Joma nella famiglia Fiorentina. Conosciamo e condividiamo come Club i valori del nostro partner: qualità, innovazione, passione e una continua ricerca del miglioramento. Questo nuovo percorso nasce dalla volontà comune di costruire una partnership solida e di lungo periodo, capace di accompagnare la crescita della Fiorentina. Siamo certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra identità, la nostra storia e il forte legame con la città di Firenze e il suo patrimonio culturale".

Le parole della CEO di Joma Sport

Nella nota si leggono anche le dichiarazioni di Marina López, CEO di Joma Sport: “In Joma continuiamo a lavorare per offrire prodotti di altissima qualità, con un’evoluzione tecnologica costante e un impegno quotidiano per fornire i migliori prodotti a chi dà tutto nel proprio sport.” “Per questo siamo felici di collaborare con la Fiorentina ed emozionati di accompagnarla nel suo percorso a partire dal prossimo Campionato di Serie A. Questa unione rappresenta un passo fondamentale per Joma Sport nel calcio ed è un onore tornare a essere lo sponsor tecnico del club viola. L’impegno verso l’eccellenza e l’ambizione di offrire il meglio sono caratteristiche fondamentali della filosofia di Joma, che condividiamo con la Fiorentina.”