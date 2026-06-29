La Fiorentina 'saluta' Kappa: "Ci sono storie che si scrivono insieme". Pronto l'accordo con Joma

Come vi avevamo anticipato da tempo, la Fiorentina si appresta a salutare Kappa come sponsor tecnico per ri-abbracciare Joma, brand che ha già vestito i viola dal 2012 al 2015.

L'annuncio social

Mancava solo l'ufficialità, ed è arrivata tramite i canali social dei viola, che ‘salutano’ il vecchio sponsor ripercorrendo le varie tappe nelle quali ha accompagnato la Fiorentina. “Ci sono storie che si scrivono insieme. Grazie Kappa, per aver vestito i nostri colori nelle ultime sei stagioni”, la didascalia del post.

Il post