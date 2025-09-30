Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha avuto modo di esprimersi a tutto tondo anche sull'avvio di stagione della Fiorentina, svariando tra campo e singoli, ma non solo.

‘Le cose non vanno bene ed è normale che i tifosi critichino’

“Una situazione non rassicurante, ho brutte sensazioni sulla Fiorentina. Non scherziamo sulla retrocessione, però quella viola mi sembra una squadra che ha delle buone qualità tecniche, ha talento, ma che tranne Mandragora non ha neanche un giocatore tipo Kessiè e Tonali, che resero Pioli invincibile nell’anno dello Scudetto al Milan. Sta passando anche il messaggio che è colpa dei tifosi viola che non sono mai contenti se la Fiorentina va male: ci tengo a dire che non è assolutamente così, la tifoseria gigliata è una risorsa, la penso esattamente al contrario. I tifosi non sono colpevoli di niente, se una squadra va male criticano, come normale che sia, se la squadra va bene nessuno critica”.

‘Che fatica a centrocampo, Piccoli si sbloccherà’

“Vedere un centrocampo con i vari Sohm, Fazzini, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia… si fa fatica. Stravedo per Fagioli, che non ha giocato bene le prime partite, col Pisa non è nemmeno sceso in campo e non so se questa sia la gestione giusta del giocatore. Il mercato? Piccoli mi piace, si sbloccherà così come Kean. Dzeko invece mi sembra un pezzo da amatore, pregiato ma antico, qualcosa si poteva fare di meglio, nonostante la stima infinita per la carriera del bosniaco. Consideriamo anche che lo scorso anno De Gea in tante situazioni aveva salvato il risultato e quest’anno non gli sta riuscendo”.