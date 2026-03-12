Mandragora: "Siamo solo a metà dell'opera, era importante ribaltare almeno quel gol di svantaggio. Spingiamo con quel che abbiamo"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il commento da parte del centrocampista Rolando Mandragora arriva anche ai media ufficiali della Fiorentina:
"Abbiamo portato a casa il primo round, era importante ribaltare il gol di svantaggio. Siamo contenti ma siamo a metà dell'opera.
Abbiamo bisogno di aiutarci l'uno con l'altro, di fiducia, in un'annata particolare e difficile e quindi cerchiamo di spingerci con quello che abbiamo.
La Cremonese? Da qui alla fine saranno tutte partite importanti, Cremona è la prossima e ci prepareremo nel modo migliore".
