Il commento da parte del centrocampista Rolando Mandragora arriva anche ai media ufficiali della Fiorentina:

"Abbiamo portato a casa il primo round, era importante ribaltare il gol di svantaggio. Siamo contenti ma siamo a metà dell'opera.

Abbiamo bisogno di aiutarci l'uno con l'altro, di fiducia, in un'annata particolare e difficile e quindi cerchiamo di spingerci con quello che abbiamo.

La Cremonese? Da qui alla fine saranno tutte partite importanti, Cremona è la prossima e ci prepareremo nel modo migliore".