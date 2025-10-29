Biasin: "Con un pareggio stasera Pioli consoliderebbe la sua posizione. Sul 2-0 per il Bologna ho pensato all'esonero"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera con la Fiorentina: “Quello dei viola è l'inizio meno preventivabile per una squadra che dovrebbe puntare alla zona sinistra della classifica, al tempo stesso l'Inter ha già collezionato tre sconfitte e non può permettersi ulteriori inciampi. Stasera, secondo me, un pareggio non farebbe felice nessuno se non Pioli, che se prendesse un punto a San Siro consoliderebbe un po' la propria posizione. Non so cosa ne pensiate, ma sul 2-0 per il Bologna lo vedevo più esonerato che confermato”.

“Chivu ha avuto un bell'impatto”

Poi ha aggiunto: “Non mi aspetto fischi per Pioli, è vero che all'Inter non fece benissimo ma ci sono ex allenatori neroazzurri molto più detestati dalla tifoseria. Quanto a Chivu, mi ha sorpreso positivamente il modo in cui si è fatto accettare dallo spogliatoio nonostante la sua giovane età. Piano piano sta portando le sue idee, è stato molto bravo a seguire l'onda di Inzaghi sul piano tattico. Formazione? Probabile che accanto a Lautaro ci sarà Esposito e non Bonny”.