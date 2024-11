Palladino spera di avere Pongracic, pronta una maglia per Mandragora. Nessun rischio con Cataldi

L'obiettivo di Raffaele Palladino è quello di avere Pongracic tra i convocati per la partita di giovedì contro l'Apoel Nicosia. Con la rifinitura di domani ci sarà un provino per capire se il calciatore potrà esserci a Cipro. La speranza è in ogni caso di avere il calciatore almeno per domenica prossima in campionato.

La Fiorentina non prenderà alcun rischio con Cataldi

Danilo Cataldi è invece difficile immaginare che venga rischiato, col Verona potrebbe forse tornare in panchina ma è complicato pensare che verranno forzati i tempi, con la sosta alle porte. Non si tratta solo di stanchezza, la Fiorentina non vuole prendersi alcun rischio.

Chi si rivede in mezzo

Rolando Mandragora tornerà titolare dopo gli spezzoni con Genoa e Torino, da capire invece chi giocherà a centrocampo al fianco del calciatore napoletano. Lo riporta Radio Bruno.