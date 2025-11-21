“È lui il capitano e lo difenderò fino alla morte”: Vanoli conferma Ranieri. Un simbolo di attaccamento alla maglia

Paolo Vanoli è stato chiaro: Luca Ranieri è e sarà il capitano della Fiorentina! La speranza è che la moltitudine di giornalisti, opinionisti ed ex calciatori si mettano l’animo in pace su questo assunto fondamentale, comunicato dall’allenatore della compagine gigliata in prima persona.

“Merita di essere il capitano della Fiorentina perché è l'esempio del lavoro”

Vanoli ha mostrato in conferenza stampa una dote non secondaria: ai giornalisti racconta le stesse cose che dice ai giocatori. Ha comunicato a tutti che voleva portare Ranieri al Venezia quando allenava i lagunari ed il giocatore non era affatto certo di rimanere in viola. D’altronde, ce lo ricordiamo tutti mentre si allenava a parte a Moena, prima di conquistare tutto e tutti (allenatore, dirigenti e compagni di squadra), con il lavoro appunto, e diventare in primis un punto fermo della Fiorentina e poi il suo capitano.

Vanoli conosce la genesi di Ranieri alla Fiorentina e non poteva fare altro che confermargli la fascia da capitano.

Deve migliorare negli atteggiamenti, ma nessuno ne metta in dubbio l’attaccamento alla maglia

La modalità ed il perdurare delle proteste di Ranieri in quell’episodio dubbio nel finale di Fiorentina-Lecce hanno portato tante grandi penne a spingersi a chiedere che gli venga tolta la fascia di capitano ed anche velocemente. Nessuno o quasi, però, ha fatto presente che seppure certi atteggiamenti non fossero consoni, erano spinti chiaramente da uno che ci tiene al risultato della Fiorentina più che ad ogni altra cosa.

Poi il contatto con Santiago Pierotti tutte le moviole lo hanno certificato. Poco per un rigore? Può darsi, ma chi gli ha dato del simulatore ha sbagliato e potrebbe farne pubblica ammenda. Certi isterismi sono sempre da evitare, e lo ha fatto intendere tra le righe lo stesso mister Vanoli, Luca Ranieri però tiene moltissimo alla Fiorentina. E se uniamo questo sentimento alla bravura con cui lui è emerso nel gruppo gigliato, senza nessun tipo di aiuto o raccomandazione, è giusto che la fascia da capitano resti ancorata al suo braccio sinistro.