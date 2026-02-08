Capitombolo Fiorentina Femminile: l'Inter cala il tris e la Champions League se ne va
L'allenatore Pablo Piñones-Arce
Netto 3-0 dell'Inter sulla Fiorentina Femminile, con le viola che perdono l'occasione di riavvicinarsi alla zona Champions.
Occasione sprecata
Con questi tre punti l'Inter scavalca la Juventus al secondo posto. Ora la classifica vede la Roma in fuga a 32, l'Inter a 27, la Juventus a 26. Fiorentina solo settima a 18, con la possiiblità però di scavalcare il Milan nel caso di vittoria nel prossimo turno.
Potevano essere 4, e invece…
L'Inter ha sbloccato la gara al 43' con Magul; poi nella ripresa, al 62', ha raddoppiato con Bugeja. Al 77' Polli per il sigillo del 3-0; prima anche un penalty fallito dalle padrone di casa.
💬 Commenti (4)