Corriere dello Sport-Stadio: Viola a quattro punte

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone sulla Fiorentina: "Viola a quattro punte". E ancora: “Con Kean, Dzeko e Gud c'è anche Seba Esposito”.

Pagina 18

Si apre con: “Fiorentina forza 4 l’attacco si sdoppia”. Sottotitolo: “La rosa del futuro inizia a delinearsi dai numeri 9 e 10 Dzeko con Gud, Moise (o Piccoli) con Seba Esposito: una doppia coppia che può garantire presenze e gol”. In taglio basso: “Bernabé scalpita per Firenze ma serve uno sconto dal Parma”. Catenaccio: “Lo spagnolo resta il primo nella lista di Pradè e Goretti per il centrocampo”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Fagioli al centro della Viola”. Sottotitolo: “Il centrocampista è già al lavoro una settimana prima del ritiro: sarà tra i punti fermi di Pioli”.