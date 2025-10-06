Il Como e Fabregas torneranno a Firenze a fine gennaio. Ecco l'appuntamento di Coppa Italia per la Fiorentina

La Fiorentina stenta a fare punti in campionato, mentre le cose vanno un filino meglio in Coppa. In Conference League, però. Poiché la Coppa Italia inizierà a gennaio per i Viola. Proprio pochi minuti fa, sono usciti gli orari degli ottavi di finale.

Ecco la data di Fiorentina-Como

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00

La “rivincita” col Como

Di nuovo, Cesc Fabregas a Firenze, a fine gennaio. I comaschi hanno già sbancato il Franchi poche settimane fa, ma la speranza è che da qui ad allora Pioli riesca a trovare la soluzione (la cosiddetta formula magica) per far uscire la Fiorentina nel vortice di oscurità nella quale è entrata.