Dzeko squalificato? La Fiorentina si aspetta tutt'altro. Il pericolo si chiama ammenda

Il discorso fatto da Dzeko ai tifosi della Fiorentina direttamente alla balaustra del settore ospiti ha avuto ampio risalto sui media nazionali. La Gazzetta dello Sport ipotizzava ieri l'arrivo di sanzioni all'indirizzo del giocatore per questo tipo di comportamento.

Clima né violento, né intimidatorio

Ma su La Nazione stamani arriva un altro tipo di versione. L'attaccante bosniaco ha interloquito con i tifosi, ma il clima non era violento o intimidatorio né da una parte né dall'altra (in quel caso sarebbe stato passibile di sanzione).

Nessuna segnalazione degli ispettori

Gli ispettori federali non hanno segnalato niente alla procura e così la Fiorentina si aspetta che il 'caso' venga archiviato. Al limite, ma le possibilità sono minime, potrebbe essere comminata un'ammenda alla società.