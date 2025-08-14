Nico Gonzalez raggiunge Raspadori? L'ex Fiorentina può andare in Spagna dopo il flop in bianconero

La stagione di esordio di Nico Gonzalez alla Juventus non è stata brillante anzi, l'ex Fiorentina è nella lista dei partenti ed è pronto a salutare già Torino.

Gonzalez in Spagna?

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il classe ‘98 argentino è nel mirino dell’Atletico Madrid. L'Atlético de Madrid sta prendendo in considerazione il calciatore della Juventus, dopo aver già prelevato Raspadori dal Napoli pescando in Serie A.

Valutazioni in corso in casa Atletico

I colloqui tra le parti sono già in corso. Il club biancorosso sta attualmente valutando il costo dell'operazione per aggiudicarsi il giocatore dell'Argentina.