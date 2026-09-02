Amelia: "Si dia tempo a Grosso: dovrà consolidare la Fiorentina e infastidire le top. De Gea? I campioni sanno sempre reagire"

Marco Amelia, ex portiere e oggi in campo con la squadra di Operazione Nostalgia, ha parlato dell'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso e di De Gea, estremo difensore viola.

Su Grosso

“Grosso ha le spalle larghe, conosce come comportarsi in questi periodi, i risultati negativi sono arrivati e non è facile, ma la Fiorentina ha cambiato molto. Lui ha una personalità forte, ma ha bisogno del supporto dell'ambiente: la squadra ha bisogno di tempo e del tifo viola per risalire. Il calcio non ti aspetta, questo è vero, ma mi auguro che a Grosso venga dato tempo: ha alle spalle una società forte e un direttore top, deve strutturare una squadra stabile nella parte medio-alta della classifica e infastidire le top”.

Su De Gea

“Giusto ripartire da De Gea? Beh, io ho smesso… (ride, ndr). Mi sarebbe piaciuto giocare nella Fiorentina, mia mamma la tifava. De Gea è tra i portieri più grandi della storia, anche l'anno scorso ha avuto difficoltà e invece poi è stato determinante. Quest'anno secondo me tornerà ad aiutare la Fiorentina, i campioni sanno reagire bene a queste situazioni”.