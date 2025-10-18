Clamorosa ipotesi dall'Inghilterra: Roberto Mancini potrebbe ripartire dalla Premier League. Un ritorno che avrebbe dell'incredibile

Dall’Inghilterra arriva una notizia clamorosa, una notizia che potrebbe ribaltare gli equilibri della Premier League e che riguarda da vicino un ex allenatore della Fiorentina. Possibile scossone in arrivo in casa Manchester United. Anche se Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario dei Red Devils, ha di recente rinnovato la fiducia ad Amorin, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente, affermando di volerlo lasciare in panchina per il resto della stagione, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail all’orizzonte potrebbe esserci una soluzione che avrebbe, a dir poco, del clamoroso.

Dopo lo scudetto con il Manchester City Mancini potrebbe ripartire dallo United

Secondo il portale britannico Roberto Mancini potrebbe essere il futuro allenatore dei Red Devils: libero da quando ha lasciato la nazionale dell'Arabia Saudita poco meno di un anno fa, potrebbe davvero essere uno dei nomi in cima alla lista dei desideri dello United se dovesse arrivare la separazione conio tecnico portoghese. Ed a confidarlo ad alcuni amici sarebbe stato lui stesso. Anche altri allenatori, tra cui Oliver Glasner e Gareth Southgate, sono stati accostati alla sostituzione di Amorim. Mancini ha lasciato ottimi ricordi in Inghilterra, in particolare tra i tifosi del Manchester City, con il quale ha vinto la Premier League.