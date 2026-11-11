Poesio: "La Fiorentina ha dimostrato valore in avanti, vanificato da numeri dietro imbarazzanti"

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina sotto diversi punti di vista.

Sensazioni contrastanti dopo la Juventus

"Per come si era messa la partita son due punti persi, per quello che é stato l'andamento fin qui è stato un punto guadagnato. La partita è stata molto a tratti, alla fine il risultato è giusto. Una volta andata sul 2-1, però, la Fiorentina doveva portarla a casa. resta l'amarezza, la posizione di classifica è abbastanza bassa e il calendario più morbido al rientro potrebbe regolare un po' la risalita: speriamo di toglierci da lì".

Vietato sottovalutare gli avversari al rientro.

"Incontrare le piccole dopo la sosta non è mai facile, in questa sosta avranno più giocatori a disposizione della Fiorentina. Una delle pericolanti è l'Udinese, prima o poi un colpo di coda dovrà averlo. Non è una questione di superficialità, c'è da dimostrare un valore che fino ad ora è stato dimostrato solo un po' in avanti con giocatori come Njie, Mastantuono e Gonçalves. Dietro però abbiamo visto cose abbastanza imbarazzanti: con 2 gol presi di media a partita, si arriva circa a 80. Facendo così male dietro, vanifichi quello che magari riesci a fare in avanti".