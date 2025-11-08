Non accenna a placarsi la presa della Curva Fiesole sulla Fiorentina: dopo Pradè e Pioli, la contestazione passa anche dai calciatori, rei di non star facendo abbastanza. E ora, il messaggio è più chiaro che mai.

Messaggio chiaro

Lo striscione, appeso al di fuori del Franchi, è tanto chiaro quanto diretto: “Ultimo avvertimento!!! Senza mister non avete più scusanti… lottare e vincere, o passeremo alle maniere pesanti!”. Parole forti, ma perfettamente esplicative del clima attorno alla squadra, ultima in solitaria e col baratro pericolosamente vicino.

La situazione critica

Se l’arrivo di Vanoli e le dimissioni di Pradè sembravano aver un po’ rasserenato l’ambiente, la sconfitta di Magonza ha ritirato fuori i soliti problemi: la Fiorentina è ancora una squadra disomogenea, spaesata, spesso e volentieri impalpabile. L’auspicio è che sia Vanoli la chiave di volta della stagione viola.