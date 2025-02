Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Lunedì la Fiorentina ha fatto una partita in trincea, non mi aspettavo che Palladino riproponesse la stessa formazione di giovedì. Con un grande centrocampista come Fagioli e un attaccante volenteroso come Zaniolo, comunque, questa squadra può cambiare volto”.

“Gudmundsson trasparente”

Poi ha aggiunto: “Sono curioso di vedere chi giocherà al posto di Kean tra Beltran, Gudmundsson e Zaniolo. Reputo l'ultimo il più adatto ma va motivato, Palladino deve dargli fiducia. Contro il Como è una partita da non sbagliare. Gudmundsson non ha ancora dimostrato di essere un grande giocatore, lo vedo leggero e trasparente".