UFFICIALE: Man lascia l’Italia. Dopo Bonny all’Inter e Sohm alla Fiorentina, i ducali cedono un altro calciatore

Il romeno Dennis Man è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il classe ’98 nello scorso mercato invernale è stato vicino a passare alla Fiorentina, che ha però poi fatto altre scelte per il proprio reparto offensivo.

Dopo Bonny e Sohm, anche Man lascia Parma

Man ha comunque lasciato il Parma, anche se nella sessione di mercato successiva, con i ducali che dopo Bonny all’Inter e Sohm alla Fiorentina cedono un altro calciatore di spicco nella rosa.

Le cifre dell’operazione

Il PSV ha acquistato l’ala romena a titolo definitivo, per 8 milioni e mezzo più 1 uno e mezzo di bonus. Man ha firmato un contratto quadriennale con la società di Eindhoven e giocherà in Eredivisie, dopo 4 stagioni in Italia.