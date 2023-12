Cutrone: "Negli anni non sono mai riuscito a giocare continuità, ma adesso mi sento bene. Voglio tornare in Serie A"

Una sola stagione, con 30 presenze e 4 gol per Patrick Cutrone alla Fiorentina. Esperienza tutt'altro che indimenticabile per l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, che attualmente milita nel Como in Serie B. A La Gazzetta dello Sport ha svelato i suoi obiettivi: “Non ci nascondiamo, vogliamo andare in Serie A. Non importa se direttamente o attraverso i playoff”.

E poi: “Io voglio fare gol sempre. Me ne hanno annullati un po', ma sono contento del mio score attuale e punto a migliorarlo ancora. Negli anni non sono mai riuscito a giocare con continuità, per cui il mio obiettivo adesso è quello. Mi sento giovane, il tempo è dalla mia parte”.