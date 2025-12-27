La Juventus passa a Pisa e sogna la vetta, nerazzurri sempre penultimi sopra la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Fiorentina è ultima e sta sprofondando nelle sabbie mobili in solitaria. Almeno dall’Arena Garibaldi, per quanto ci possano essere speranze salvezza, arrivano buone notizie.

La Juve batte il Pisa

La Juventus vince 2-0 in trasferta contro il Pisa. E a dire il vero i nerazzurri hanno le loro grandi occasioni per spaventare gli avversari, fermandosi però sul legno. L’autogol di Calabresi a un quarto d’ora dalla fine taglia le gambe a Gilardino e ai suoi, mentre il sigillo di Yildiz in pieno recupero chiude i conti. Juve ora a -1 dalla vetta, mentre il Pisa resta a +2 sulla Fiorentina al penultimo posto.

Nerazzurri ancora penultimi

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Juventus 32, Napoli 31, Roma 30, Como 27, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.