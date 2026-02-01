Due clean sheet su due: Martinelli stavolta graziato e la Samp esce dalla zona retrocessione

Titolare da un paio di giornate in Serie B e ancora imbattuto: per Tommaso Martinelli l'avventura alla Sampdoria è iniziata nel migliore dei modi. Una settimana lo 0-0 di Catanzaro, con il portierino viola miracoloso e decisivo, ieri invece la vittoria per 1-0 sullo Spezia con Martinelli invece più impreciso in uscita e graziato in un paio di situazioni, dove i compagni hanno salvato sulla linea.

La Sampdoria comunque con i 4 punti strappati, anche grazie al portiere in prestito dalla Fiorentina, è uscita dalla zona retrocessione e la cosa più importante in ottica viola, è che il classe 2006 si sta finalmente mettendo alla prova nel calcio dei pro.