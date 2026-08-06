Cois: “Con Grosso la Fiorentina può tornare in Europa. Atta grande colpo, Mastantuono talento incredibile”

L’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a derbyderbyderby.it, spaziando su una moltitudine di temi di casa viola, da vari singoli al mercato, fino a Grosso come allenatore e agli obiettivi della squadra per la stagione che si appresta ad iniziare ufficialmente.

“Ho vissuto molto male la scorsa stagione viola, non me la sarei mai aspettata. Avendo la Fiorentina scelto un allenatore esperto come Pioli, sinceramente mi sarei aspettato molto di più. Purtroppo è andata diversamente e la squadra, per parecchio tempo sotto la gestione Pioli, è stata molto sottotono e i risultati sono stati tutti negativi. Dall’altra parte, secondo me, la scelta di esonerare Pioli e prendere Vanoli è stata positiva, perché credo che, se la Fiorentina non avesse fatto questo cambiamento, ci sarebbe stata davvero la possibilità di retrocedere”.

‘Fossi Kean rimarrei a Firenze, ma se il Como…’

“Penso che con Grosso Kean e Piccoli possano fare meglio, assolutamente. Spero che Moise torni sui livelli del primo anno, quando è stato devastante, non solo a livello di numeri, ma anche per le prestazioni: ha giocato partite davvero incredibili. Piccoli l’ho visto diverso in queste amichevoli e, secondo me, con Grosso potrà fare molto, molto meglio. Fossi Kean rimarrei e credo che la volontà della Fiorentina sia proprio quella di tenerlo. Il problema, come sempre, è a livello economico, perché se il Como dovesse offrire una cifra importante, penso che la Fiorentina potrebbe lasciarlo andare, soprattutto se il giocatore avesse la volontà di fare un’altra esperienza e non rimanere a Firenze. Credo che la Fiorentina lo lascerebbe partire, ma il problema sarebbe poi trovare un sostituto, e non è assolutamente facile".

“Le squadre di Grosso, in questi anni, hanno dimostrato che, al di là dei risultati sempre molto positivi, giocano a calcio e hanno un’identità ben precisa e credo sia l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in Europa. Lui è molto bravo nella gestione del gruppo, è molto bravo anche a scegliere il momento giusto per dare profondità alla squadra. Però credo che, alla fine, se hai giocatori bravi dal punto di vista tecnico, tutto diventa più facile. E la Fiorentina sta facendo un grande mercato, quindi questo rappresenta sicuramente un grande vantaggio".

‘Acquisti mirati e di qualità. Paratici non si lascerà sfuggire occasioni’

“Tutti gli acquisti fatti dalla Fiorentina sono stati mirati e importanti. Mancava qualità, mancava aggressività in mezzo al campo e sono arrivati giocatori di grande livello. Tra questi c’è un giocatore che a me piace molto per adattamento, capacità di inserimento e fisicità, che è Atta dall’Udinese. La Fiorentina ha lavorato bene anche a livello di reparti: ha preso João Mario, che è un terzino destro, e in difesa, dove secondo me l’anno scorso la squadra ha commesso parecchi errori, soprattutto per distrazioni, palle inattive e imbucate. Quindi penso che la Fiorentina sia a posto. Poi, se negli ultimi giorni di mercato ci sarà la possibilità di inserire qualcun altro, credo che il direttore Paratici non si lascerà sfuggire un’eventuale occasione importante"

“Penso che Mastantuono sia un talento incredibile. È un giocatore che può giocare come esterno offensivo, può ricoprire il ruolo di trequartista e può giocare anche da seconda punta. Quando vai a prendere un giovane di grande talento, secondo me hai fatto la scelta giusta. Spero veramente che possa essere il Nico Paz della Fiorentina, perché ha tutte le carte in regola per diventarlo. È chiaro che, quando arrivi giovane, devi avere anche la fortuna di trovare una squadra che ti supporti, che ottenga risultati e un allenatore che ti dia fiducia, come ha fatto Fabregas con Nico Paz. Ci sono tante dinamiche che devono incastrarsi. Non c’è assolutamente nulla da dire sul giocatore e sul talento. Poi scendere in campo, fare bene e trovare continuità sono aspetti per i quali bisognerà avere pazienza, aspettare e dare tempo al calciatore".

‘La Fiorentina con Grosso può tornare in Europa’

"La squadra si è rinforzata tantissimo e, secondo me, è più forte rispetto all’anno scorso. Paratici ha messo e metterà ancora a disposizione di Grosso altri calciatori, quindi io mi aspetto una Fiorentina che possa tornare in Europa. Credo che questo sia l’obiettivo principale di quest’anno. Spero che la Fiorentina possa fare un percorso simile a quello del Como e tornare a disputare le coppe europee. Chiaramente il Como è stata una grande sorpresa, perché è arrivato a giocare la Champions League, e una sorpresa di questo tipo potrebbe esserlo anche la Fiorentina".