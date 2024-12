Martinelli scalda i guantoni. E contro l'Empoli sarà una sfida tra giovanissimi portieri

Ci dovrebbe essere Tommaso Martinelli a difendere la porta della Fiorentina domani nella partita contro l'Empoli di Coppa Italia. Dopo il rinnovo firmato qualche settimana fa, la Fiorentina e Palladino vogliono dare sempre più responsabilità al portiere viola classe 2006, in attesa che possa diventare il vero vice De Gea.

Toccherà dunque a lui scendere in campo da titolare, con una sfida nella sfida tra giovanissimi. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, se in porta per la Fiorentina ci sarà un classe 2006, a difendere la rete dell'Empoli ci sarà un 2005: Jacopo Seghetti, che ha già esordito nella competizione nel precedente turno contro il Torino.