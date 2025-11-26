Kean e non solo: tre calciatori della Fiorentina in corsa per un premio al Gran Galà del Calcio

Lunedì 1 dicembre si terrà il Gran Galà del Calcio, in cui verranno premiati i migliori calciatori, allenatori, società, arbitri e giovani dello scorso campionato di Serie A. Tra i candidati a un posto nella Top 11 2024/2025 ci sono anche tre calciatori della Fiorentina.

Tre viola in corsa

Il primo è David De Gea, che si giocherà la palma di miglior portiere con Sommer dell'Inter e Svilar della Roma, quest'ultimo favoritissimo. Compare poi Dodo, candidato a miglior difensore destro insieme a Di Lorenzo e Dumfries. Infine, per quanto riguarda gli attaccanti, c'è ovviamente Moise Kean insieme a Lautaro Martinez, Lookman, Lukaku, Retegui e Thuram.