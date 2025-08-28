A Toscana TV l’ex giocatore viola Massimo Orlando ha toccato tantissimi temi dell’attualità di casa Fiorentina, concentrandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Bravo Comuzzo a rifiutare l’Arabia, ora la società…’

“Comuzzo ha fatto benissimo a dire no all’Arabia, bravo lui e chi l’ha consigliato. A 20 anni non si può andare in Arabia, significa uscire troppo presto dal calcio che conta, è un campionato in cui di fatto sparisci. I soldi sono importanti, ma non sono tutto e Comuzzo è nato a Firenze calcisticamente e vuole restare qui. La società ora lo deve lasciare in pace, arriveranno altre offerte, dal Milan e dal Lipsia, lui ha detto no a Napoli e Al-Hilal, ora va lasciato in pace e tolto dal mercato”.

‘Ranieri è un giocatore fondamentale per la Fiorentina’

“L’attacco di Pioli a Ranieri a me è sembrato poco corretto, un po’ ingeneroso. Lo scorso anno è stato un giocatore fondamentale; la Fiorentina a Cagliari nel primo tempo è stata massacrata sul piano fisico e agonistico, Ranieri non ha avuto la possibilità di proporsi. Viti poi ha giocato bene, è probabile che Pioli abbia in testa più lui che Ranieri in quella zona del campo. Sono convinto poi che Pioli non sia convinto della difesa a tre e stia pensando di passare a quattro, come ha sempre giocato da allenatore”.