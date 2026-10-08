Jimenez: "Sono venuto alla Fiorentina per dimostrare il mio Valore: Firenze piazza ideale per me. Vanoli ci ha sbloccato"

Questo pomeriggio sull'app ufficiale di DAZN è apparsa una lunga intervista al terzino destro della Fiorentina Alex Jimenez. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il gol messo a segno contro il Napoli è stato un momento incredibile per me: era tanto che non sentivo attorno a me un'esultanza del genere. Sono felice anche perché abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte come il Napoli".

“Con le nuove regole la Serie A assomiglia molto alla Premier”

Ha parlato poi delle differenze che ci sono tra Premier League e Serie A: "In Premier League ho trovato un giocato più fisico, mentre qui prevale ancora molto la tattica. Ma con le nuove regole introdotte quest'anno anche qui in Italia il gioco si è velocizzato. In Inghilterra quando giochi non hai molto tempo per pensare. Quanto può aiutare un calciatore una struttura come il Viola Park? Molto, perché in un centro sportivo come questo puoi fare di tutto: puoi lavorare al massimo e far uscire il 100% di te”.

“Ecco cosa mi aspetto dalla mia esperienza a Firenze”

Ha parlato poi della scelta di venire a giocare alla Fiorentina: ”Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono. Quello che posso fare e che ancora non ho fatto. Firenze è un posto bello per me, è bello che i tifosi siano così legati alla città. Valdepenas? Lo conoscevo già prima di arrivare qua. E' giovane, forte e può migliorare tantissimo. Penso che una città come Firenze possa servire molto a un ragazzo come lui".

“Vanoli è riuscito a farci sbloccare mentalmente”

Ha detto la sua anche su Paolo Vanoli: ”Quando il tecnico è arrivato ci ha detto che dovevamo iniziare a scrivere la nostra stagione su una pagina bianca, di non pensare a quello che era successo prima: così abbiamo fatto e penso che si stia vedendo".

“Adesso pensiamo partita dopo partita”

Ha poi concluso parlando di obiettivi: “Se abbiamo un obiettivo preciso? No, ad ora no, non c'è. Ma dalla partita di Venezia abbiamo deciso di guardare partita per partita e fare le cose al meglio: vedremo dove possiamo arrivare".