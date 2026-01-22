La Gazzetta dello Sport: Coppola o Niakaté per alzare il muro

Una pagina sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport.

Apertura dedicata al mercato. Il titolone è: “La Viola cambia pelle”. E ancora: “Fabbian ha già fame Coppola o Niakaté per alzare il muro”. Sommario: “Fiorentina tutta nuova: il centrocampista è pronto Ora il colpo in difesa: il nodo è la formula dei prestiti”.

L'addio a Commisso

In taglio basso: “L'addio a Commisso: sciarpe e lacrime a New York”. Sommario: “Anche Sara Funaro, sindaca di Firenze, al funerale: ”Esserci era un dovere Rocco ha amato la squadra".