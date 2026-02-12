La Fiorentina ci proverà fino all'ultimo per avere Gudmundsson a Como. Mentre Gosens...

Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina sta facendo un tentativo con Albert Gudmundsson, per provare a convocare il calciatore per la partita contro il Como. L'infortunio alla caviglia si è rivelato meno grave del previsto e il calciatore verrà testato sul campo. Altrimenti si andrà alla sfida contro il Pisa, perché difficilmente si rischierà l'islandese per lo Jagiellonia.

Rientro rimandato per Gosens?

In difesa a sinistra confermato Parisi, Gosens non sta ancora benissimo. Qualora giocasse Gosens, Parisi agirebbe sulla corsia di destra più avanti al posto di Harrison, che invece è il candidato principale a sostituire Albert Gudmundsson.