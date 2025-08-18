Gilardino: "Nzola ci ha portato qualità. È venuto con grande motivazione e voglia"

Il Pisa va avanti in Coppa Italia anche se faticando e non poco contro il Cesena. Il successo ai rigori è arrivato grazie alle parate di Semper (quattro penalty neutralizzati) e alla realizzazione decisiva dell'attaccante, prestato dalla Fiorentina, M'Bala Nzola.

Qualità

“E' stata una gara equilibrata - ha detto il tecnico nerazzurro (ed ex giocatore viola), Alberto Gilardino - con una traversa del Cesena e un'occasione importante nostra con Nzola. Lui e Cuadrado hanno portato qualità, protezione della palla e spunto”.

Motivazione e voglia

E poi: “Nzola e Cuadrado sono entrati subito molto bene. Sono venuti a Pisa con grande motivazione e grande voglia”.