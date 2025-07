UFFICIALE: Altro colpo per la Fiorentina Femminile, arriva dall’Utrecht. Accordo biennale per un difensore olandese

Dopo l’arrivo della centrocampista svedese Lina Hurtig, la Fiorentina Femminile di Pablo Pinones-Arce mette a segno un altro colpo in vista della prossima stagione. Questo pomeriggio infatti ACF Fiorentina ha comunicato, tramite i propri canali social, di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Olandese Ilse Van Der Zanden.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Difensore, nata il 25 Luglio 1995, Ilse arriva dall’Utrecht dove ha giocato le ultime due stagioni registrando 45 presenze. Cresciuta nel Telstar nel 2023 è tornata a vestire il biancorosso dell’Utrecht diventando un elemento fondamentale del reparto difensivo. In Nazionale ha vestito la maglia Oranje in tutte le selezioni giovanili, debuttando poi in Nazionale Maggiore nel 2024”.

La nota si conclude con: “Ilse si è legata al club con un contratto fino al 30 Giugno 2027 con un’opzione a favore del club per la stagione successiva. WELKOM ILSE!”