Il rebus delle panchine delle giovanili viola. Quale futuro per Capparella? E in Primavera...

La Fiorentina sta ridisegnando il volto della squadra e anche del settore giovanile. Oltre agli acquisti classe 2010 (Egharevba e Beldenti in chiusura), il club dovrà trovare anche gli allenatori per le rispettive categorie. E in questo senso le panchine sono un rebus.

Tanti punti interrogativi per chi allenerà nelle giovanili

I confermati sono Mattia Balestracci (Under 15) ed Enrico Cristiani (Under 16), entrambi destinati al salto di una categoria. Per il resto è tutto un punto interrogativo, come sottolinea La Nazione. Stefano Guberti saluta l'Under 17 per entrare nel settore giovanile dell'Inter. Anche il futuro di Marco Capparella è in forse: con ogni probabilità rimarrà in Under 18, potrebbe arrivare la promozione interna in Primavera ma le proposte altrove non gli mancano dopo il successo nel torneo di Viareggio.

E in Primavera?

Proprio la panchina della Primavera è il tema principale. Dopo l'addio di Galloppa, il direttore Angeloni sembra spingere per la soluzione interna. Paratici vuole comunque seguire personalmente la questione, ma un mese di casting ha portato a pochi risultati. Profili come Parolo e Bonucci non hanno convinto, ora occhio a Manuel Pasqual.