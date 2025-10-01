​​

Bergamo: "Gol di Meister annullato per regolamento assurdo, tocco di mano da rigore di Pongracic. E se il Pisa retrocedesse per un punto..."

Redazione /
Manganiello arbitro
L'arbitro Manganiello. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex designatore arbitrale (ed ex arbitro internazionale), Paolo Bergamo, è intervenuto alla trasmissione Il Nerazzurro per parlare degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la partita tra Pisa e Fiorentina

“Regolamento assurdo”

Sul gol annullato a Meister, ha detto: "È stato applicato il regolamento, anche se è un regolamento assurdo. Se tocchi la palla con la mano, anche in maniera involontaria, prima di segnare, la rete va annullata". 

“Rigore non dato”

Sul tocco di mano di Pongracic, Manganiello e il Var hanno seguito alla lettera le nuove prescrizioni di Rocchi in merito. Però Bergamo non ha tenuto di conto di questo fatto, dicendo: “Quando un giocatore contrasta un tiro con le braccia larghe, quello è rigore, non ci sono scuse. Se il Pisa poi dovesse retrocedere per un punto chi lo spiega alla società?”. 

