La società chiama a raccolta tutti. L'appello per un'unione d'intenti verso una sfida cruciale

La Fiorentina è ovviamente concentrata, fino ad adesso con pochi risultati, sulla lotto salvezza, mettendo legittimamente in secondo piano gli impegni europei che in questa stagione sono diventati più degli impicci che delle occasioni.

Settimana cruciale

Questa settimana in particolare, al di là dell'impegno europeo, potrebbe risultare cruciale per il raggiungimento della salvezza: la Fiorentina, dopo aver lasciato punti importanti con Udinese e Parma, si appresta a sfidare la Cremonese, in questo momento terzultima un punto sotto i viola. Uno scontro diretta da vincere assolutamente per allontanare, almeno un po', lo spettro della retrocessione.

L'appello della società

Per farlo c'è bisogno di tutti: squadra, staff, dirigenza e, soprattutto, tifoseria. Questo la società viola lo sa bene e infatti come, riporta Tuttosport, è pronto un appello per la coesione di tutto il mondo viola verso una sfida tanto importante: la priorità è una sola: “Dare di più tutti e portare in salvo la Fiorentina”, come ha ribadito domenica Luca Ranieri. Ai proclami però devono seguire i fatti…