Brescianini: "C'era tanta fiducia ma questa sconfitta non deve abbatterla. La Fiorentina è lo step giusto per la mia carriera"

Ha trovato il suo primo gol con la Fiorentina, Marco Brescianini che a Dazn ha commentato la sconfitta con il Cagliari:

"Venivamo da 4 risultati positivi di fila e c’era tanta fiducia, questa partita non deve abbassarla assolutamente, anzi ci deve dare forza. Quando siamo propositivi e andiamo avanti riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari, quando ci abbassiamo prendiamo gol. Dobbiamo lavorare su questo punto debole.

Fiorentina realtà giusta? Forse sì, ringrazio l’Atalanta però qui posso mettermi in mostra ancor di più, soprattutto nel centrocampo a tre cercando di inserirmi tanto. Spero possa essere uno step di crescita.

Che gruppo ho trovato? Ho trovato un gruppo compatto e unito, il mister ci ha lavorato molto però penso che anche i ragazzi siano stati molto bravi a ripartire da zero. Poi ora dobbiamo cercare di mettere a disposizione le nostre qualità per alzare il livello e incidere dove la Fiorentina ha fatto un po’ fatica".