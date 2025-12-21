Interesse di lusso per Kean dalla città della moda: lo cerca la squadra di Ikoné e del presidente di Louis Vuitton e Dior

Moise Kean è senz'altro uno dei maggiori indiziati in uscita da Firenze, anche se restano da capire le sue intenzioni e se vorrà rimanere fino a fine stagione. Intanto, dalla Francia, arriva un interesse ‘di lusso’ per il bomber viola, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Ritorno a Parigi?

Kean ha già giocato a Parigi, nel PSG: una delle sue stagioni migliori, che lo ha visto raccogliere 17 reti in 40 presenze accanto a campioni del calibro di Mbappé, Neymar e Di Maria. Adesso, invece, lo cerca il Paris FC, realtà in grande ascesa nel campionato francese, neopromossa e attualmente 14°: per intenderci, ci giocano due ex viola quali Ikoné e Maxime Lopez.

Un presidente importante

Sportivamente potrebbe sembrare assurdo come trasferimento, anche tenendo conto della drastica situazione della Fiorentina. Eppure, il Paris FC è di proprietà di Bernard Arnault, presidente del gruppo LVMH che conta anche, tra le altre, Louis Vuitton, Dior, Hublot e chi più ne ha, più ne metta. La città della moda ancora una volta richiama Kean, che non disdegna affatto quel mondo: restano da capire gli estremi della fattibilità di questa trattativa.