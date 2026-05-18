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Il Salotto del Calcio in onda stasera: una vittoria pesante anche a campionato finito

Redazione /
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Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il successo della Fiorentina sulla Juventus, gioia arrivata ormai a fine campionato, ma che potrebbe aver pregiudicato l'accesso alla Champions League in vista dei bianconeri.

Gli ospiti 

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Andrea Mangoni, ex calciatore, e in collegamento ci sarà l'ex calciatore del Torino Luciano Castellini. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

 

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