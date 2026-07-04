Ludi: "Liberali? Siamo abbastanza avanti. Comuzzo obiettivo del Como? Vi spiego"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato a tuttomercatoweb.com in occasione di un evento per il Meyer organizzato a Forte dei Marmi.

Le parole di Ludi

"Champions? Non siamo pronti, non abbiamo problemi ad ammetterlo, ma saremo pronti. Ci

rimboccheremo le maniche, abbiamo sempre fatto passi più lunghi della gamba, ma ci siamo sempre adeguati, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione, la Champions è un'opportunità e ce la vogliamo godere fino in fondo".

Sul mercato

“Liberali? Ancora non è ufficiale, ma siamo abbastanza avanti. Comuzzo un nostro obiettivo? No, non lo è”.