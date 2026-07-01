Amoruso: "Viery è perfetto. Manderei Comuzzo a giocare, a Firenze non sa esprimersi e mi lascia pieno di dubbi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana, a cominciare dall'arrivo di Viery: “Sulla carta il profilo è perfetto per questa squadra. Ha buoni piedi e buona lettura tattica, certamente dovremo vedere come si adatterà al calcio italiano. Tanti difensori brasiliani hanno fatto bene, hanno l'innata qualità di saper giocare a calcio. E alla Fiorentina sono mancati giocatori così negli ultimi anni”.

“Viery profilo perfetto. Comuzzo? Mi lascia perplesso”

Su Comuzzo, invece: “Mi chiedo perché riesca ad esprimersi al meglio lontano da Firenze e non qui. Penso alla Nazionale, dove ha giocato molto più liberamente. Speravo una sua reazione e invece non è arrivata, ciò mi lascia ancora più dubbioso. Non so se riesca a gestire la pressione qui alla Fiorentina… Oppure non si trova bene in un reparto senza leader. Cosa fare? Lo manderei via a giocare”.

“Ora servono esterni adatti a Grosso. Dopo l'anno scorso…”

Sugli esterni offensivi: “Alla fine è normale che a gennaio la Fiorentina abbia preso chi capitava. Chi è arrivato, comunque, ha fatto un lavoro dignitoso. Stavolta la musica deve cambiare, il club deve prendere esterni che abbiano caratteristiche specifiche. Tutto deve rispondere alle esigenze di Grosso, che su giocatori del genere punta molto. Servono profili importanti, con personalità”.