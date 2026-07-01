Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” Marco Bellinazzo è intervenuto a Lady Radio: “La Fiorentina ha violato uno dei due paletti essenziali del nuovo fair play finanziario, un parametro che la UEFA valuta diversamente rispetto alla Federazione Italiana nel senso che fa un ragionamento sull'anno solare anziché sulla stagione calcistica. Questo per evitare la corsa alle cessioni entro il 30 giugno e privilegiare la capacità dei club di mantenere un equilibrio tra ricavi e spese da gennaio a dicembre. Non facendo le coppe l'anno prossimo la Fiorentina non avrà lo stesso problema, ma se e quando ci tornerà dovrà comunque stare attenta".

“La Fiorentina dovrà pagare subito”

Poi ha aggiunto: “Nel caso specifico della Fiorentina non si è ritenuto necessario un settlement agreement, quindi il club dovrà pagare per intero la multa e, quando tornerà in Europa, dovrà dimostrare di essere stata diligente e di aver corretto il gap nel triennio di riferimento. Per dirlo in parole povere: la Fiorentina non avendo le coppe europee può spendere quanto vuole, ma se torna in Europa le spese della prossima stagione verrebbero considerate. Paratici dovrà agire andando a prendere calciatori che magari costano anche tanto, come Viery, ma che hanno un ingaggio non troppo alto. Solo cominciando un nuovo ciclo con giovani interessanti si può costruire un percorso virtuoso che rientri nei parametri UEFA".