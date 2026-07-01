La Fiorentina pagherà la multa della UEFA senza ricorso. Cosa succede adesso alla società viola?

Notizia di ieri della salatissima multa da 6 milioni di euro comminata dalla UEFA alla Fiorentina per il mancato rispetto di alcuni parametri del Fair Play Finanziario (LEGGI QUI).

Il motivo della multa

Il motivo della multa riguarda il mancato rispetto del rapporto fra ricavi e il costo rosa, che deve essere inferiore al 70% come previsto dalla cosiddetta ‘squad cost rule’. Un limite che è stato superato dalla Fiorentina nell’anno solare 2025.

E adesso?

Fa sapere La Nazione che la Fiorentina ha preso atto della sanzione senza particolare sorpresa e che la multa sarà pagata senza ricorrere a nessun ricorso. Poi la posizione del club tornerà sotto osservazione solo quando la squadra si qualificherà nuovamente per le competizioni europee. La stagione 2026/2027 non sarà dunque oggetto di analisi, ma se la squadra di Grosso dovesse qualificarsi per le coppe in questa stagione, l'osservazione UEFA ripartirebbe da gennaio 2027.