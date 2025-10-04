Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7 per esprimere il suo parere sulla partita tra Fiorentina e Roma in programma domenica.

Sulla Fiorentina

Caputi ha commentato: “Sono rimasto abbastanza sbalordito dall'inizio della Fiorentina, c'è da lavorare. Al di là dell'aspetto tattico in alcune partite gli è mancato proprio l'atteggiamento adeguato, ovvero quello di voler vincere la partita. La Roma, nonostante le difficoltà, ha sempre avuto questa cosa di voler vincere la gara”.

Su Fiorentina-Roma

E ha proseguito: "La Fiorentina può giocare sulle lacune della Roma. Tra l'una e l'altra squadra c'è da capire poi chi riuscirà a sfruttarle meglio. Anche i viola sono in costruzione perché hanno cambiato anche loro l'allenatore, e hanno ottenuto molto poco fino ad ora. Fiorentina e Roma sono ancora alla ricerca di un livello generale in grado di sfruttare le qualità che hanno in rosa".