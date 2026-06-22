Il Salotto del Calcio in onda stasera: in avvicinamento al calciomercato

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il progressivo avvicinamento al calciomercato della Fiorentina, che si sta guardando intorno con interesse e che dovrà sbrigare le prime pratiche sia in uscita, che in entrata. Un pensiero anche al grande Igor Protti, scomparso di recente.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'allenatore Giacomo Chini, Eugenio Ascari, il Presidente del Club Sportivo Firenze Florin Toma e, in collegamento, Luca Pippan del Melafumo. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.