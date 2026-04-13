L'ex Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, toccando vari temi di casa viola, dalla partita di stasera alle riflessioni sullo staff medico viola.

Le parole di Galli

“La stagione della Fiorentina è stata come su un ascensore. Su è giù, senza fine. Bisogna portarla a termine il prima possibile salvandosi e poi tirare una linea netta. Vanoli? Basta, serve un'idea di calcio nuova. Stasera contro la Lazio serve non perdere, perché sennò vai a giocartela a Lecce e può diventare complicata”.

E sullo staff medico

“Tutti questi infortuni, con i giocatori che stanno fuori per tanto tempo, devono far riflettere. Kean? Io non credo che non abbia voglia di giocare, ma le ricadute di diversi fanno pensare. Però ci si riempie la bocca con tutti questi giovani, il settore giovanile. Con questi assenti non si trova nessun ragazzo da buttare dentro stasera? Ma dai…"